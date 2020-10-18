أكتوبر 18, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
أخبار عــامة

الرئيس بارزاني يندد بمجزرة “الفرحاتية”: يجب حماية أرواح المواطنين

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فى :أخبار عــامة
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الرئيس بارزاني يندد بمجزرة “الفرحاتية”: يجب حماية أرواح المواطنين

ندد الرئيس مسعود بارزاني الأحد، بالمجزرة التي اُرتكبت في قرية الفرحاتية بمحافظة صلاح الدين وأسفرت عن سقوط عدد من المدنيين ضحايا.

وقال الرئيس بارزاني في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه “ندين بشدة حادث قتل واختطاف عدد من مواطني قرية الفرحاتية في محافظة صلاح الدين”.

وبعد أن وجه تعازيه ومواساته لأسر ضحايا المذبحة، أكد الرئيس بارزاني على أهمية تحقيق الاستقرار والعمل على حماية أرواح المواطنين.

وتابع “يجب على الحكومة العراقية والجهات المعنية والأطراف السياسية التعاون فيما بينهما لوضع حد لمثل هذا النوع من الجرائم”.

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