لوحة فتاة الهولاهوب.. صاحبها يعلن عن نفسه

أكد فنان الشارع البريطاني بانكسي أنه صاحب لوحة فنية جديدة ظهرت على جدار في مدينة نوتنغهام، وتصور فتاة تتخذ من إطار دراجة طوقا للهولاهوب.

وتكمن أهمية اللوحة في أن رسومات بانكسي، غالبا ما تحمل رسائل ضمنية.

وظهرت اللوحة على جدار من الطوب الأحمر لصالون تجميل بجوار دراجة بدون إطار خلفي، فيما نُشرت صورة للوحة على حساب بانسكي على موقع إنستغرام، وموقعه الإلكتروني.

ويشتهر بانسكي بأعماله الفنية الطريفة التي تحمل غالبا رسائل ضمنية عن القضايا التي تشغل العالم.

وتركزت أعمال بانكسي هذا العام على أزمة فيروس كورونا وحركة “حياة السود مهمة”.

وفي أغسطس الماضي، قام بانكسي بتمويل قارب طاقمه من خبراء الإنقاذ المتطوعين لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من أفريقيا.

والفنان المولود في بريستول، والذي يحيط هويته الحقيقية بالسرية، ومعروف بآرائه السياسية والاجتماعية التي تتجسد في صورة جداريات في مدن حول العالم.

وفي العام الماضي، بيعت لوحة رسم فيها قرودا تشغل مجلس العموم البريطاني بأكثر من 12 مليون دولار في مزاد.