برلمان كوردستان: على الخط مع برلمان وحكومة العراق لمحاسبة مقتحمي مقر الديمقراطي في بغداد

أكد نائب رئيس برلمان كوردستان، اليوم الأحد، أنهم على تواصل مستمر مع برلمان وحكومة العراق لمحاسبة الذين اقتحموا أمس مقر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد وأحرقوا علم كوردستان.

وأضاف هيمن هورامي في مؤتمر صحفي، أن الحكومة العراقية أعربت عن قلقلها وإدانتها للحادث، كمان أن هيئة الحشد أدانت الهجوم على مقر الفرع الخامس للديمقراطي الكوردستاني.

وأعرب نائب رئيس برلمان كوردستان عن أمله في ألا تكون «سلطة الميليشيات الخارجة عن القانون أقوى من سلطة الحكومة العراقية».