مسرور بارزاني: الدور الذي يطلع به إقليم كوردستان يجعله مركزاً تجارياً مهماً في العراق

السفير الهندي يبدي استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع الإقليم

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، السفير الهندي لدى العراق بيراندار سينغ ياداف.

ووفق بيان لحكومة الإقليم، فقد جرى خلال اللقاء، بحث سبل تطوير أطر التعاون بين إقليم كوردستان والعراق، والهند.

وأبدى السفر الهندي، بحسب البيان، استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان، ولا سيما في مجالات الطاقة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

وتطرق رئيس الحكومة إلى برنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، وبالأخص فيما يتعلق بتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، كما أشار إلى الدور المهم الذي يضطلع به إقليم كوردستان والذي من شأنه أن يجعله مركزاً تجارياً مهماً في العراق والمنطقة.