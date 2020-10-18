(بالصور) رفع علم كوردستان في عرض جوي بأربيل: هذا العلم له من يحميه

رداً على إقدام أنصار ميليشيات الحشد الشعبي على حرق علم كوردستان في العاصمة العراقية بغداد، أمس السبت، نظّم القسم العسكري في مطار أربيل الدولي، اليوم الأحد، عرضاً جوياً لرفع علم كوردستان في أجواء العاصمة أربيل، في رسالة مفادها أن «لهذا العلم من يحميه».

وكان أنصار ميليشيات الحشد الشعبي اقتحموا أمس مقر الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بغداد، وأحرقوا المقر وعلم كوردستان، ما أثار غضباً واستياءً واسعاً في صفوف المواطنين الكورد، وموجة إدانات واسعة في العراق والعالم.

ورداً على هذه الجريمة البشعة، قام عدد كبير من المواطنين في إقليم كوردستان بنشر صور العلم الكوردستاني عبر مواقع التواصل، وفي هذا السياق أيضاً، يحلق علم كوردستان عبر الطيران المروحي في أجواء العاصمة أربيل.

المقدم شورش عبد الله، المتحدث باسم عمليات القسم العسكري في مطار أربيل الدولي أكد أن هذه الفعالية جاءت رداً على حرق أنصار ميليشيات الحشد لعلم كوردستان في بغداد.

وأضاف أن هذا الفعل الإجرامي لن يقلل من شأن ورفعة علم كوردستان، وقال: «سنقوم بالتحليق بعلم كوردستان بمروحيتين من طراز (ام – دي) في أجواء أربيل، ورسالتنا هي: (نحن حماة علم كوردستان)».