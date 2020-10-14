العمليات المشتركة: ننسق مع حرس حدود إقليم كوردستان لمنع عمليات التهريب

أكدت قيادة العمليات العراقية المشتركة، اليوم الثلاثاء، إقامة مراكز للتعاون المشترك بين القوات المشتركة وقوات حرس حدود إقليم كوردستان لتأمين الحدود ومنع التهريب.

المتحدث باسم القيادة، اللواء تحسين الخفاجي، قال اليوم، إنه «تم التنسيق بين القوات المشتركة وقوات حرس حدود إقليم كوردستان على التخطيط المشترك لملاحقة التنظيمات الإرهابية، ومنعها من محاولة اختراق الحدود سواء حدود الإقليم أو حدود الحكومة الاتحادية، إضافة إلى منع عمليات التهريب».

وأوضح أن «التعاون المشترك يهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة المواطنين من خلال التنسيق في حركة القطعات العسكرية أثناء ملاحقة التنظيمات الإرهابية، عبر مراكز أعدت لهذا الغرض في بغداد وأربيل»، مشدداً على ضرورة أن تباشر هذه المراكز عملها قبل نهاية هذا الشهر الجاري.

وبيّن الخفاجي أن «التعاون المشترك لا يشمل المساس بتواجد القطعات أو القيام بتحريك قطعات ووضعها مكان قطعات أخرى»، وأن «قيادة العمليات المشتركة تعمل في إطار مكافحة ومحاربة الإرهاب والمحافظ على الأمن في القواطع كافة، وأن عملها لا يشمل القيام بجلب قطعات من البيشمركة، أو إعادة قوات البيشمركة إلى أماكن أخرى».

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاتفاق مع وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان على المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل.

وكان وفد رفيع من وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، وصل العاصمة العراقية بغداد، اليوم الثلاثاء، للتباحث بشأن جملة مسائل دفاعية على رأسها أمن المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ماتسمى بـ (المتنازع عليها).