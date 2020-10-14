اتفاق يقضي بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل

اعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الاتفاق مع وزارة البيشمركة على المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك في بغداد وأربيل.

وذكر بيان للقيادة، يوم الثلاثاء، انه “تم اتخاذ الإجراءات العسكرية والأمنية لمعالجة الثغرات، وقد تم الاتفاق على المباشرة بفتح مركزين للتنسيق الأمني المشترك الرئيسيين في بغداد وأربيل ،بالإضافة إلى تشكيل لجان أمنية وعسكرية ميدانية مشتركة لتقييم التحديات الأمنية حسب قواطع العمليات والمحاور وإعداد خريطة طريق للتعامل معها”.

واكد البيان انه تم الاتفاق أيضاً على “المباشرة في العمل الأمني والعسكري لقاطع ديالى لانشاء مركز التنسيق الأمني المشترك والاتفاق على آلية عمل السيطرات،ونقاط الاتصال المشتركة والتخطيط لتنفيذ عمليات عسكرية وأمنية مشتركة ضد الإرهاب والجريمة.”

ووصل وفد من وزارة البيشمركة إلى بغداد صباح امس الثلاثاء، لعقد اجتماعات عسكرية مع كبار المسؤولين في وزارة الدفاع العراقية.

وهذه الزيارة مكملة للاجتماعات التي عُقدت في الفترة الماضية لزيادة التعاون العسكري والأمني بين وزارة البيشمركة والجيش العراقي.

كان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني قال مؤخراً إن أربيل اتفقت مع بغداد على إنشاء ستة مراكز مشتركة لتبادل المعلومات بين الجيش والبيشمركة في ديالى ومخمور والموصل وكركوك وأربيل وبغداد.