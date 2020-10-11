أربيل وبغداد تبحثان تنظيم العمالة الأجنبية

بحـث وزير الداخلية في حكومة إقليم كوردستان ريبر أحمد، مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الحكومة العراقية عادل الركابي، اليوم الأحد، تنظيم العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق عن طريق الإقليم.

ووفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لوزارة العمل العراقية، طالعته (باسنيوز)، فإن «الركابي بحث مع وزير داخلية إقليم كوردستان عدداً من الملفات المتعلقة بالشؤون التي تعنى بها الوزارة وعلى الخصوص ما يتعلق منها بتنظيم العمالة الأجنبية الوافدة إلى العراق عن طريق الإقليم»، مشيراً إلى أن «وزير العمل أوضح تاثير العمالة الأجنبية الكبير على واقع العمالة الوطنية كونها تشاركهم فرص العمل مما يستوجب الحد من دخولهم غير الشرعي والتأكيد على تنفيذ القوانين المتعلقة بعملهم، التي من أهمها تشغيل عمالة وطنية بنسبة ٥٠% مقابل العمالة الأجنبية».

وبحسب البيان، بين الركابي أن «من مسؤوليات دائرة الإقامة عدم السماح بدخول العمال الأجانب باستثناء ذوي الاختصاصات غير المتوفرة ضمن سوق العمل العراقي لإعطاء فرصة أكبر لتوفير فرص عمل للعمالة الوطنية».

ودعا الركابي إلى توحيد الإجراءات بين الوزارتين بما يعزز الإيرادات المالية ويعود بالنفع على المركز والإقليم».

من جانبه أبدى وزير داخلية إقليم كوردستان استعداده للتعاون في مجال تنظيم دخول العمالة الأجنبية بما يحقق تنفيذ رؤية الوزارة في هذا الملف وعدم منح تأشيرة الدخول إلا بعد تحديد طبيعة عملها وعدم استغلالها لغير الأغراض المسموحة، بحسب البيان.

لافتاً إلى أن «وزارة الداخلية في إقليم كوردستان ستقوم بالإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة في الإقليم».

وذكر البيان أنه «تمت مناقشة ملف بعض الأسر المستفيدة من راتب الرعاية الاجتماعية من محافظات متعددة والتي تسكن داخل مدن إقليم كوردستان التي تقدر بحدود ٧٧٤٣ أسرة بحاجة إلى اجراء بحث ميداني من أجل تسهيل دخول الباحثين الاجتماعيين داخل مناطق الإقليم وإكمال إجراءات شمولهم بالإعانة بعد تدقيق بياناتهم الأمنية».