نائب يعلّق على ارسال بغداد 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان

علّق النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي شيروان دوبرداني ، اليوم الأحد ، حقيقة ارسال الحكومة الاتحادية مبلغ 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، اليوم الاحد .

دوبرداني، قال لـ(باسنيوز)، ان ” الانباء التي تحدثت عن ارسال الحكومة الاتحادية 320 مليار دينار إلى إقليم كوردستان، اليوم الاحد ، غير دقيقة “، مردفاً ” لغاية الآن بغداد لم تقم بإرسال اي مبلغ الى الاقليم”.

وكان عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حاج رشيد، صرح في وقت سابق، عن ارسال الحكومة العراقية مبلغ 320 مليار دينار المتفق عليه سابقاً إلى إقليم كوردستان كجزء من رواتب الموظفين ، فيما تكمل حكومة إقليم كوردستان المتبقي من المبلغ المطلوب للرواتب من مداخيلها المحلية .

وكانت الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان قد اتفقتا في 15 أغسطس/ آب الماضي على تمويل الإقليم بمبلغ 320 مليار دينار شهرياً لأشهر أغسطس/ آب وسبتمبر/أيلول واكتوبر/ تشرين الأول، وتوحيد إجراءات المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية ، على ان يتفق الجانبان للأعوام المقبلة على تحديد مبلغ بنسبة عادلة من الموازنة العامة الاتحادية لإقليم كوردستان من خلال الاعتماد على المعايير الدستورية والنسب السكانية وواردات إقليم كوردستان في العام السابق.