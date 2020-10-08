دبلوماسي فرنسي للرئيس بارزاني: داعمون لإقليم كوردستان

دبلوماسي فرنسي للرئيس بارزاني: باريس تواصل دعمها لإقليم كوردستان

استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين الخميس، القنصل الفرنسي لدى أربيل أوليفي ديكوتيني وبحثه معه الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وقال مقر البارزاني في بيان إنه جرى في الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الراهن وآخر المستجدات السياسية في المنطقة.

كما تم تسليط الضوء على التهديد الأمني والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق.

https://www.facebook.com/BarzaniHQ/?ref=nf&hc_ref=ARRisp2cHZ2zxeRnDHXMvlxHbmcuBCTelWYEjGxyRqq9H_msuf_NieyPgaooKlcWQiI

وفي جزء آخر من الاجتماع، أشار القنصل الفرنسي لدى أربيل إلى مواصلة دعم بلاده لإقليم كوردستان، كما أكد على الصداقة والعلاقات الثنائية بين الجانبين.