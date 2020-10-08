تركي آل الشيخ يقدم جائزة قيّمة لمن يتوقع نتيجة مباراة ناديه

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا، تركي آل الشيخ، عن جائزة قيّمة لمن ينجح في توقع مباراة فريقه ولوغرونيس، يوم السبت، بدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك”: “توقع نتيجة مباراة ألميريا ولوغرونيس يوم السبت 10 أكتوبر وأربح معانا جائزة سيارة”.

وأشار في منشوره إلى شروط المسابقة، لافتا إلى أن آخر موعد لاستقبال التوقعات هو قبل بداية المباراة.

وأعلن آل الشيخ في منشور آخر عن مؤتمر صحفي لمناقشة تطوير ستاد ألميريا، قائلا: “المؤتمر الكبير لتدشين المرحلة الأولى من تطوير استاد ألميريا بين محمد العاصي المدير التنفيذي لنادينا وعمدة المدينة رامون فيرنانديز باتشيكو”

وأضاف “هذه خطوة من خطوات التطوير التي نقوم بها لمدينة ألميريا الحبيبة ولجمهور النادي … والحمدلله الآن الفريق من ضمن مصاف الفرق المنافسة وتحتوي تشكيلته على نجوم دوليين ويعتبر من أصغر الفرق في معدل الأعمال في إسبانيا كلها بكل درجاتها … وحققنا في سوق الانتقالات أرقاما قياسية في بيع اللاعبين واستقطاب أكثر من 18 نجم في ميركاتو واحد … ونخطط بإذن الله لما هو أجمل للنادي وأهل المدينة والجمهور … بالتوفيق إن شاءالله”.

وكان تركي آل الشيخ قد اشترى نادي ألميريا في أغسطس الماضي، حيث كلّف محمد العاصي، المدير التنفيذي السابق لنادي “بيراميدز”، بالقيام بمهام المدير التنفيذي للنادي الإسباني.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن قيمة استحواذ آل الشيخ على ألميريا بلغت 20 مليون يورو، إضافة إلى 7 ملايين لتسوية ديون النادي.

ويمتد تاريخ نادي ألميريا إلى 30 سنة، شارك فيها 6 مواسم في الألفية الثالثة ضمن دوري الدرجة الأولى، أبرزها في موسم 2007-2008 عندما حلّ ثامنا.

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