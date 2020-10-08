بشأن المناطق المتنازع عليها.. البيشمركة تكشف تفاصيل تفاهماتها مع العمليات المشتركة

كشفت وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كردستان، تفاصيل تفاهماتها مع قيادة العمليات المشتركة بشأن المناطق المتنازع عليها.

اوقال الأمين العام للوزارة، جبار ياور في حديث لوكالة { أين نيوز} انه “تم تشكيل لجنتين عليا للتنسيق بين الوزارة والعمليات المشتركة عقدت مجموعة اجتماعات وتوصلنا الى بعض التفاهمات”.

وأضاف اننا “نأمل ان نتوصل الى اتفاق كامل للتنسيق والعمل الامني العسكري لطرد داعش بصورة نهائية من المناطق التي تتزايد فيها العمليات الارهابية وخاصة في {ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور وقره جوخ وسهل نينوى}”.

وبين ياور اننا “نعمل على 3 خطوات وهي تشكيل مراكز وتنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية وتنفيذ عمليات مشتركة في هذه المناطق، بالاضافة الى دمج الخط الدفاعي لخط البيشمركة وخط للقوات الاتحادية من خانقين الى نينوى وجعله خط امني واحد لاننا كلنا قوات أمنية عراقية”.

وكانت وزراة البيشمركة في اقليم كردستان، قد كشفت السبت، حقيقة التنسيق المشترك مع الجيش لحماية المناطق المتنازع عليها.

ونقل موقع الاتحاد الوطني الكردستاني عن الامين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور القول، ان” الانباء التي تتحدث عن فتح مراكز تنسيق بين البيشمركة والجيش في خانقين وكركوك ونينوى وغيرها، لا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدا” عدم فتح اي مركز للتنسيق في المناطق المتنازع عليها”.

واضاف الياور ان” الجانبين توصلا الى تفاهم مشترك؛ لكن الى الحظة لم يتم اي اتفاق رسمي بين وزارتي الدفاع والبيشمركة حول عودة البيشمركة الى تلك المناطق”.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة، في تموز الماضي عقب اجتماعات عقدتها مع قوات البيشمركة في اربيل، انها ناقشت القضايا الميدانية المهمة التي تخص مناطق الحدود الفاصلة بين حرس الاقليم والقوات الاتحادية على طول الخط الفاصل وكذلك الثغرات والفراغات الامنية التي استغلت من قبل المجاميع الارهابية.