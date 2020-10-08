تدار حالياً بالوكالة .. بغداد تعد الكورد بمنحهم استحقاقهم من المناصب في الحكومة الاتحادية

أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، ان عدداً كبيرا من المناصب المستحقة للكورد في بغداد تدار حاليا بالوكالة من قبل أشخاص آخرين، ومن المقرر ان يتم اعادتها للكورد.

وقال د. آرام بالتي لـ (باسنيوز): “هناك عدد كبير من المناصب على مستوى نائب وزير او مدراء عامين أو مدير في بغداد تدار حاليا بالوكالة من قبل أشخاص، وهي بالاساس من حصة الكورد، وكان من المقرر ان يتم حل هذا الاشكال في كابينة عادل عبدالمهدي الوزارية، إلا ان ذلك لم ينفذ بسبب الاوضاع التي مرت بها العاصمة العراقية بغداد”.

وأضاف، “ان رئيس الوزراء العراقي الحالي مصطفى الكاظمي يعمل حاليا على ملىء هذه المناصب ووعد باعادة جميع المناصب المستحقة للكورد في بغداد”.

مبيناً، “بحسب الاصوات التي حصل عليها الكورد في الانتخابات الاخيرة، سيتم منح 400 منصب أدنى من منصب وزير للكورد، وستكون حصة الاسد للحزب الديمقراطي الكوردستاني الذي حصل على عدد كبير من اصوات الناخبين في الانتخابات الاخيرة”.