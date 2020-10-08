اقليم كوردستان.. تسجيل 793 إصابة و31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، (8 تشرين الأول 2020) تسجيل 793 إصابة و31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تسجيل 793 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مدن اقليم كوردستان خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن الاصابات توزعت على: 281 في أربيل، و166 في السليمانية، و26 في كرميان، و31 في رابرين، و265 في دهوك، و24 في حلبجة.

أما حالات الشفاء الجديدة فقد بلغت 338 حالة، بواقع: 105 في أربيل، و16 في السليمانية، و27 في كرميان، و162 في دهوك، و28 في حلبجة.

في حين بلغت الوفيات الجديدة جراء الفيروس 31 حالة، توزعت على: 4 في أربيل، و13 في السليمانية، و6 في رابرين، و4 في دهوك، و4 في حلبجة.

وبهذا يصبح المجموع الكلي لعدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، منذ انتشار الوباء، 53549 حالة، شفي منهم 33650، بينما توفي 1937 مصاباً.