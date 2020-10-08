تحديد موعد إرسال رواتب موظفي الاقليم

[بغداد_اين] أكد النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، بمجلس النواب، شيروان ميرزا، الخميس، ان بغداد سترسل رواتب موظفي اقليم كردستان خلال ايام مقبلة.

وأوضح النائب شيروان، بحسب إعلام حزبه، أن “بغداد سترسل مبلغ 320 مليار دينار كرواتب لموظفي اقليم كردستان، في الاسبوع المقبل”، مبينا أن “الرواتب ستصل بالتزامن مع توزيع رواتب الموظفين العراق لشهر ايلول”.

وأضاف، أن “بغداد سترسل مبلغ 320 مليار دينار وفق اتفاق مبرم مع الاقليم لمدة لـ 3 اشهر”، مؤكدا “ضرورة توصل حكومتي الاتحادية والاقليم الى اتفاق جديد يضمن استمرار ارسال مبالغ مالية تضمن صرف رواتب الموظفين في كردستان.