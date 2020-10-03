مسرور بارزاني يأمل أن تكون ذكرى رحيل طالباني “دافعاً للوحدة والوئام”

عبّر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني السبت، عن أمله في أن تكون ذكرى وفاة الرئيس الراحل “دافعاً للوحدة والوئام”.

وجاء ذلك بمناسبة حلول الذكرى الثالثة على رحيل طالباني الرجل المخضرم الذي كان يتزعم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال رئيس الحكومة في الذكرى الثالثة لرحيل طالباني “أثمن وأقدر نضال السيد مام جلال ودوره البارز الذي اضطلع به في الحركة السياسية في كوردستان والعراق، وأقدر عالياً دور السيدين بافل وقوباد (نجلي الرئيس الراحل) والسائرين الحقيقيين على نهجه”.

وتابع “آمل أن تكون ذكرى مام جلال دافعاً لوحدة شعبنا ووئامه”.

وانتخب طالباني لرئاسة العراق عام 2005 وأُعيد انتخابه مرتين قبل أن يترك منصبه عام 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

وفي الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، توفي طالباني في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين حيث يتلقى العلاج عن عمر 83 عاماً.