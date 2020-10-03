الرئيس بارزاني لنجلي طالباني: سيرا على طريق والدكما لتحقيق حلم شعبنا

دعا الرئيس مسعود بارزاني، نجلي الرئيس الراحل جلال طالباني إلى السير على طريق والدهما لتحقيق حلم الشعب الكوردي.

وجاءت هذه الدعوة بمناسبة الذكرى الثالثة على رحيل طالباني الرجل المخضرم الذي كان يتزعم حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وقال الرئيس بارزاني في رسالة لبافل وقوباد طالباني “في الذكرى الثالثة لوفاة أخي العزيز مام جلال، أشعر الآن بخسارة رحيله أكثر من أي وقت مضى”.

وذكّر الرئيس بارزاني بدور الراحل طالباني خلال نضاله الثوري في الحركة التحررية للكورد وأثناء رئاسة العراق كأول رئيس جمهورية كوردي.

وانتخب طالباني لرئاسة العراق عام 2005 وأُعيد انتخابه مرتين قبل أن يترك منصبه عام 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012.

وفي الثالث من تشرين الأول أكتوبر عام 2017، أعلن التلفزيون الرسمي خبر وفاة طالباني في مستشفى بالعاصمة الألمانية برلين حيث يتلقى العلاج عن عمر 83 عاماً. وفي ذلك الوقت، أعلن إقليم كوردستان حداداً لمدة أسبوع على وفاته.

وقال الرئيس بارزاني لنجلي طالباني “آمل أن تستمرا في مواصلة طريق والدكما لتحقيق حلم شعبنا وبذل كل ما في وسعكما لتعزيز الوحدة الوطنية”.