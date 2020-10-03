وزارة الصحة في إقليم كوردستان تدرس مقترحا لفرض حظر التجوال

أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تلقيها مقترحا لإعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى في مناطق ومدن الاقليم جراء ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.

وقال وزير الصحة سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في ادارة منطقة “رابرين”، إن “الوزارة لم تتداول لغاية الآن أي قرار يقضي بإعادة فرض حظر التجوال في الاقليم”، مستدركا القول ان “الوزارة تلقت مقترحا بما يخص هذا الموضوع وهي الآن بصدد دراسته”.

واستطرد الوزير بالقول ان بغداد ارسلت ميزانيتين لمكافحة فيروس كورونا في اقليم كوردستان اخرها كانت بمقدار ملياري دينار.

ودعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.