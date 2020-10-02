النجيفي يطالب اهالي سهل نينوى بالضغط على الحكومة لاخراج “فصائل غير رسمية”

طالب السياسي العراقي والقيادي في جبهة الانقاذ والتنمية اثيل النجيفي، اهالي سهل نينوى بالضغط على الحكومة لاخراج “فصائل غير رسمية”.

وقال النجيفي في تغريدة على حسابه في تويتر: “على جميع اهالي نينوى والساكنين في سهل نينوى بالاخص الضغط على الحكومة المحلية والمركزية لاخراج المفارز التي تنتمي لفصائل غير متواجدة رسميا في نينوى ولكنها تتحرك بحرية في المنطقة”.

واضاف: “فعدم اخراج هذه المفارز سيجعل من سهل نينوى ساحة صراع ليس لاهل المنطقة مصلحة فيها”.