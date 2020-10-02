صحة كوردستان تسجل 640 إصابة و21 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الجمعة ، تسجيل 640 إصابة جديدة و21 حالة وفاة بوباء كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

بيان للوزارة قال إن الاصابات الجديدة توزعت كالتالي : أربيل 192، السليمانية 111، گرميان 22، دهوك 255، وحلبجة 60.

فيما أشار البيان الى ان حالات الشفاء الجديدة ، بلغت 270 حالة، بواقع: 187 في أربيل، و23 في السليمانية، و26 في كرميان، و34 في حلبجة.

البيان نوّه لـ 21 حالة وفاة جديدة بالوباء ، 2 في أربيل، 7 في السليمانية، 2 في گرميان ، 2 في رابرين، و8 في دهوك.

وبهذا يرتفع عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان منذ ظهور الوباء مطلع مارس / آذار الماضي ، إلى 49134 إصابة، شفي منهم 31158، بينما توفي 1791 مصاباً بالفيروس.