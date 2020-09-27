وزير صحة إقليم كوردستان يصدر توضيحاً بشأن صورة متداولة له

أوضح وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، أن الصورة المتداولة له في مواقع التواصل الاجتماعي والتي يظهر فيها وسط حشد من المواطنين بدون كمامة، تعود لثلاث سنوات مضت.

ونشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لبرزنجي وهو يقف في قلعة أربيل ضمن مجموعة من المواطنين، منتقدة عدم التزامه بالإجراءات الوقائية من كورونا، وقالت إن الصورة التقطت مساء أول أمس الجمعة في الذكرى الثالثة لاستفتاء الاستقلال.

لكن وزارة الصحة قالت في بيان إن تلك الصفحات والحسابات الصحفية مُخطئة وأن تلك الصورة ليست بجديدة.

وأوضحت أن الصورة تعود لثلاث سنوات قبل الآن، وتحديداً في ليلة الاحتفال بمهرجان الاستفتاء داخل مدينة أربيل بتاريخ 25 أيلول 2017.

وسجل إقليم كوردستان حتى الآن 45215 إصابة بفيروس كورونا، بينها 28938 حالة شفاء، و1650 وفاة.