مسرور بارزاني : رغم العراقيل .. متفائلون بالتوصل الى حل نهائي مع بغداد

ابدى رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الجمعة ، تفاؤله بتوصل حكومة الإقليم الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية في بغداد بشأن معالجة القضايا الخلافية العالقة بين الجانبين.

بارزاني كتب في تغريدة على حسابه ، بموقع تويتر ، انه ” على الرغم من كثرة العراقيل ، فإن وفدنا المفاوض المكون من كل الأطراف المشاركة ، ومتحد في هدفه ، هو وفد قوي”.

مضيفاً ” انا متفائل بإمكانية توصلنا الى حل نهائي مع الحكومة الفيدرالية “.

وكانت وفود أربيل وبغداد قد أجرت مؤخراً وعبر زيارات متبادلة، عدة جولات تفاوضية بشأن المشاكل العالقة بين الجانبين منذ سنوات.

وتعد مسائل من قبيل حصة إقليم كوردستان في الموازنة الاتحادية العراقية، وإرسال الحكومة العراقية لرواتب موظفي الإقليم، إلى جانب قضايا النفط والبيشمركة وأوضاع وملف المناطق الكوردستانية الخارجة عن إدارة إقليم كوردستان او ماتسمى بـ (المتنازع عليها) أبرز القضايا الخلافية العالقة بين أربيل وبغداد، والتي من المؤمل التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بشأنها خلال الفترة القليلة المقبلة.

While there have been many obstacles, we have a strong negotiating team, drawn from across the KRG and united in its purpose. pic.twitter.com/KQKNtio4ed

— Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) September 18, 2020