الغاء احتفالات عيد الجماعية للايزيديين هذه السنة

أعلن امير الايزيديين في اقليم كوردستان والعراق والعالم حازم تحسين سعيد الغاء مراسيم عيد الجماعية للكورد الايزيديين لهذه السنة.

وقال الامير حازم تحسين سعيد في بيان له، ان المجلس الروحاني الايزيدي الاعلى قرر عدم اقامة مراسيم عيد الجماعية لهذه السنة وذلك بسبب الظروف الراهنة التي يمر بها الايزيديون خاصة، والمنطقة عامة بعد انتشار وباء كورونا المستجد، و”حفاظا على ارواح بناتنا وأبنائنا من هذا الوباء الخطير الذي اخذ يفتك بالعالم اجمع. وامتثالا للتعليمات الصحية والاجراءات الوقائية للحد من انتشاره”.

وأضاف “كما نهيب بجميع بناتنا وأبنائنا الأعزاء، الى عدم القدوم الى معبد لالش والتجمع خلال الفترة ما بين 10/5_ 10/15، حفاظا على سلامتكم، وندعو الخالق العظيم ان يزيل هذا الوباء، وان يعم الامن والامان والاستقرار في ربوع وطننا، وان يعود المختطفات والمختطفين لذويهم مرة اخرى سالمين”.