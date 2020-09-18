صحة كوردستان تسجل 26 وفاة واكثر من 600 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، تسجيل (26) وفاة و(605) إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنها أجرت خلال اليوم الماضي (4987) فحص «كورونا» على مستوى إقليم كوردستان، وبموجبها تم تسجيل (605) إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، (254) منها في محافظة أربيل، (107) في محافظة السليمانية، (26) في إدارة گرميان، (190) في محافظة دهوك و(28) في محافظة حلبجة.

وأشارت الوزارة إلى تماثل (471) مصاباً للشفاء خلال اليوم المنصرم، (192) منهم في محافظة أربيل، (26) في محافظة السليمانية، (39) في إدارة گرميان، (189) في محافظة دهوك، (25) في محافظة حلبجة.

وأكدت الوزارة تسجيل (26) حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، (8) حالات في محافظة أربيل و(9) حالات في محافظة السليمانية، (1) حالة واحدة في إدارة گرميان، (7) حالة في محافظة دهوك، و(1) حالة واحدة في محافظة حلبجة.

وبلغ عدد المصابين الكلي بفيروس «كورونا» المستجد في الإقليم (39946) مصاباً، توفي منهم (1472) شخصاً، فيما تماثل (25263) مصاباً للشفاء التام.