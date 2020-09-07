إغلاق السفارة العراقية في أنقرة

أعلنت السفارة العراقية في أنقرة، اليوم الأحد، غلق أبوابها أمام المراجعين لغاية 14 أيلول/ سبتمبر الجاري.

وقال السفير العراقي في تركيا، حسن الجنابي، في تدوينة على (فيس بوك): “نعلن بأسف شديد غلق السفارة العراقية أمام المراجعين حتى الاثنين 14 ايلول، فقد تأكدنا قبل قليل بأن احد المراجعين الذين تابع معاملته لعدة ايام داخل البناية ولامس أكثر من موظف كان مصاباً بكوفيد-19”.

وأضاف، “سنقوم خلال الاسبوع هذا بتعفير البناية بصورة دقيقة ثم فحص الموظفين جميعا قبل بدء الدوام”.

مردفاً، “نعتذر من المواطنين الذين سجلوا للمراجعة هذا الاسبوع وسيرحل التسجيل حتى الاسبوع المقبل، وارجو تفهم الدوافع وهو المحافظة على صحة الجميع”.

https://www.facebook.com/hassan.janabi.1/posts/3528154070537175