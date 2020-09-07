سبتمبر 07, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

ترشيح بديل عن عضو مستقيل في برلمان إقليم كوردستان

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فى :أخبار عــامة
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ترشيح بديل عن عضو مستقيل في برلمان إقليم كوردستان

اعلنت هيئة رئاسة برلمان كوردستان ، اليوم الاحد، عن زيادة فقرة لبرنامج عمله لجلسة البرلمان ليوم الثلاثاء المقبل للتصويت على بديل للعضو المستقيل عن الجماعة الكوردستانية سوران عمر سعيد.

وجاء في كتاب لهيئة رئاسة برلمان كوردستان ، موجه لجميع اعضاء البرلمان ابلغتهم فيه عن اضافة نقطة رابعة لبرنامج عمل الجلسة الثالثة الاعتيادية للبرلمان يوم الثلاثاء الموافق الثامن من ايلول الجاري.

ووفقا للكتاب فان المرشح عمر عبدالله فتاح محمد سيؤدي اليمين القانونية ليحل محل العضو المستقيل سوران عمر سعيد وفقا لاحكام المادة 27 من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

يذكر ان برلمان كوردستان اصدر في 7 ايار الماضي قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن البرلماني سوران عمر، بعد أن تم تبليغه مرتين للمثول امام المحكمة إلا أنه رفض، لذلك قررت المحكمة امرا بالقاء القبض عليه.

ويعود أصل الخلاف، بعد أن صوت برلمان كوردستان،في مطلع شهر آيار الماضي على رفع الحصانة عن عمر، بعد أن اتهم الأخير رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني بامتلاكه مصرفا وشركة، ولكن المكتب الاعلامي للاخير طالبه بتقديم الادلة على مزاعمه او تحمل المسؤولية القانونية لقيامه بتضليل الرأي العام.

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