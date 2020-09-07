سبتمبر 07, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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أخبار عــامة

اسرائيل تفترض سفارة عراقية في تل أبيب

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فى :أخبار عــامة
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اسرائيل تفترض سفارة عراقية في تل أبيب

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، موقعا إلكترونيا غير رسمي، يحمل اسم “السفارة العراقية الافتراضية في إسرائيل”.

وروس الموقع صفحته الرئيسية بالعلمين العراقي والإسرائيلي، وبمجرد الدخول إليه يبدأ بعزف النشيد الوطني العراقي.

ورفع الموقع جملة باللغتين العربية والإنكليزية مكتوب عليها: ” السفاره الافتراضيه لجمهورية العراق في دولة إسرائيل”.

وفي وقت سابق ظهرت صفحة في موقع “فيسبوك” تحمل عنوان: “السفارة الإسرائيلية في بغداد”، ويُرجح أن يكون الموقعين تابعين لوزارة الخارجية الإسرائيلية.

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