إقليم كوردستان: تسجيل 483 إصابة بفيروس كورونا و24 حالة وفاة

أعلن وزير الصحة في إقليم كوردستان، سامان برزنجي، اليوم الخميس (20 آب 2020)، في مؤتمرٍ صحفي، عن تسجيل 483 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال برزنجي، إنه تم إجراء أكثر من 5 آلاف فحصاً مختبرياً، خلال الـ24 ساعة الماضية، مضيفاً، أنه شفي 325 من المصابين بفيروس كورونا، في إقليم كوردستان.

وأكد برزنجي، أنه تم إجراء أكبر من الفحوصات المختبرية، خلال الـ24 ساعة، منذ بدء تفشي الفيروس في إقليم كوردستان، مضيفاً أن حالات الوفاة المسجلة، توزعت في كل من، أربيل 15، السليمانية 8، ودهوك 1.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كوردستان، إلى 23 ألفاً، و204، شفي منهم 13 ألفاً، و324، كما توفي 849.

وتم إجراء 225 ألفاً من الفحوصات المختبرية في إقليم كوردستان، للكشف عن فيروس كورونا، حيث أشار وزير الصحة، أنه يجب توفر كافة الشروط في المستشفيات الخاصة لإجراء الفحوصات ضمنها.

وتشدد وزارة الصحة، على الالتزام بالاجراءات الوقائية، كارتداء الكمامة، والقفازات، والابتعاد عن الازدحام.