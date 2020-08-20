سقوط 5 طائرات مسيّرة في حدود شيلادزي بمحافظة دهوك

سقوط خمس طائرات مسيّرة في حدود شيلادزي بمحافظة دهوك

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مراسلنا اليوم الخميس، بسقوط خمس طائرات مسيرة قرب قريتين عند حدود ناحية شيلادزي بمحافظة دهوك.

وسقطت إحدى الطائرات في قرية باوان، بينما هوت الأخرى في قرية ديوك، أما الطائرات المسيرة الثلاث الأخرى فسقطت قرب القرية ذاتها، لكن لم يتسن معرفة التفاصيل.

وقال مراسلنا شمال برجي “لغاية الآن لم يتسن معرفة هوية الطائرات، ففي الوقت الذي قال فيه سكان محليون إنها تابعة لتركيا، أكد آخرون أنها لحزب العمال الكوردستاني”.

وكانت تركيا قد استهدف في الأيام القليلة الماضية مواقع لحزب العمال الكوردستاني في حدود إقليم كوردستان.

وغالباً ما يوقع الصراع بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني داخل إقليم كوردستان عن سقوط خسائر بشرية او إصابات وأضرار مادية جسيمة.