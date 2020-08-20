صحة كوردستان: تصاعد في اعداد الإصابات بكورونا .. نجري تقييماً شاملاً للوضع

اكد وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، د.سامان برزنجي، اليوم الخميس، ان الاقليم يشهد تصاعدا كبيرا في عدد الاصابات بفيروس كورونا ، لافتاً الى تسجيل 24 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس ، فيما أشار الى 325 حالة تعافي.

واكد وزير الصحة في مؤتمر صحفي بالعاصمة أربيل ، انه يجري حاليا تقييم شامل للوضع في إقليم كوردستان ، مشيرا الى انه سيتم الإعلان عن نتيجته يوم غد الجمعة ، داعياً المواطنين الى الالتزام التام بالارشادات الصحية للحد من تفشي وباء كورونا.

د.برزنجي لفت الى ان رئيس حكومة الاقليم، مسرور بارزاني ثمن جهود الكوادر الصحية التي تعمل كل مابوسعها لمواجهة كورونا وقدم لهم الشكر ، مؤكدا ان رئيس الحكومة خصص مكافأة مادية لهذه الكوادر دعماً وتشجيعاً لهم .

هذا وسجل إقليم كوردستان ، اليوم الخميس ، 483 اصابة جديدة و 325 حالة شفاء بالإضافة إلى 24 وفاة بوباء كورونا خلال ٢٤ ساعة.