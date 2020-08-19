طبيب في اربيل يرصد زيادة بأعراض الاصابة بكورونا بين الاطفال

حذر طبيب متخصص يوم الاربعاء من زيادة ظهور اعراض فيروس كورونا بشكل يومي بين الاطفال، داعيا الآباء والامهات الى التنبه بهذا الامر.

وقال الدكتور عبد الرحمن عمر في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” اليوم، ان ما يتم ملاحظته وخلال الايام الفائتة زيادة نسبة الاطفال الذين يحملون اعراض الاصابة بفيروس كورونا، وهم بالطبع يحتاجون الى الفحوصات المختبرية ليخضعوا للعلاج.

واعرب الطبيب عن أمله ألّا يقنع الاباء والامهات انفسهم بذرائع مختلفة، وان يطبقوا التعليمات الصحية.

اعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان امس الثلاثاء من ارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا منذ تفشي الوباء إلى ٢٢٢٧٨ حالة.