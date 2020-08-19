محافظ كركوك بالوكالة يقيل 3 مسؤولين كورد آخرين

إقالة أكثر من 250 مسؤولاً كوردياً منذ أحداث أكتوبر 2017 …

أصدر محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري، أمراً بإقالة 3 مسؤولين كورد آخرين من مناصبهم.

مريوان جلال، مسؤول فرع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، أفاد بالصدد لـ (باسنيوز)، أن «محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري أصدر أوامر بإقالة 3 مسؤولين كورد من مناصبهم، وهم كل من قائمقام مركز كركوك، وقائمقام قضاء الدبس، ومدير ناحية سرگران»، مؤكداً أن «هذه القرارات غير قانونية، لأن تغيير أي مسؤول تنفيذي هو من صلاحيات مجلس المحافظة الذي تم حله، ونقلت صلاحياته إلى مجلس الوزراء، وليس محافظ كركوك بالوكالة الذي أقال المسؤولين الكورد».

وأوضح أن «المسؤولين الكورد الثلاثة، حصلوا على إجازات رسمية بعد أحداث 16 أكتوبر 2017، وتم تعيين آخرين بدلاً منهم بالوكالة، لكن هذه المرة أصدر راكان الجبوري كتاباً رسمياً بإقالتهم من مناصبهم».

والمسؤولون الكورد الثلاثة هم كل من قائمقام مركز كركوك كامل عبد الله ساليي، وقائمقام قضاء الدبس عبد الله نور الدين، ومدير ناحية سرگران لقمان حسين، والذين نزحوا إلى إقليم كوردستان بعد سيطرة ميليشيات الحشد والقوات العراقية الأخرى على كركوك في أعقاب أحداث أكتوبر 2017 وحصلوا على إجازات رسمية، بانتظار تطبيع أوضاع المحافظة ليستأنفوا مهام مناصبهم.

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز) فقد تمت إقالة أكثر من 250 مسؤول تنفيذي وأمني وإداري كوردي في مختلف دوائر كركوك منذ أحداث 16 أكتوبر 2017، وتم تعيين آخرين من العرب بدلاً منهم، إلى جانب بعض التركمان الشيعة.