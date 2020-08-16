برلماني: بغداد سترسل 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان لغاية نهاية 2020

اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة السليمانية ريبوار كريم يوم الاحد ان اقليم كوردستان وافق على ان يشرف ديوان الرقابة المالية، وهيئة المنافذ الحدودية على المعابر الجمركية في اقليم كوردستان.

وقال كريم في منشور له على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم، ان اربيل وبغداد اجريا قبل ايام حوارات عن اتفاق سابق لدفع الرواتب لإقليم كوردستان، مشيرا الى ان بغداد و وفق الايرادات المالية المتاحة لديها سترسل 320 مليار دينار الى اقليم كوردستان لغاية نهاية العام 2020.

واوضح انه بعد و وفق موازنة عام 2021 سيتم حسم مصير حصة اقليم كوردستان، مشيرا الى موافقة حكومة الاقليم على ان تشرف كل من ديوان الرقابة المالية وهيئة المنافذ الحدودية الاتحاديتين على الجمارك.

وقرر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يوم السبت إرسال مبلغاً قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء الاقليم مسرور بارزاني.