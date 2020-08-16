دهوك تلغي الحظر وتستأنف الدوام الحكومي

قررت غرفة العمليات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في محافظة دهوك، السبت، الغاء حظر التجوال، فيما اشارت الى بدء الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية في المحافظة من يوم غد الاحد، مع عدم تحديد نسبة لدوام الموظفين.

وقال بيان لغرفة العمليات “ان الدوام الرسمي يبدأ يوم غد الاحد من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر”، مخيراً “مسؤولي المؤسسات في تحديد عدد الموظفين للدوام اليومي بحسب الحاجة”.

وشدد بيان غرفة العمليات في دهوك على متابعة تنفيذ الاجراءات الوقائية من قبل المواطنين بتشكيل لجان في الاقضية والنواحي لتطبيق الاجراءات .

ولم تلبي غرفة العمليات مطالب من مسؤولين في صحة دهوك تقضي بتنفيذ فرض حظر للتجوال في عموم المحافظة، مسوغة ذلك “نظرا للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون جراء تأخر الرواتب وكساد في الحركة التجارية بسبب غلق منافذ محافظة دهوك مع محافظات الاقليم والمحافظات العراقية الاخرى؛ بحسب قرار آخر بيان لوزارة الداخلية في حكومة اقليم كوردستان”.

وكانت محافظة دهوك، قد اعلنت في نهاية شهر تموز الماضي، عن خطوات لتقديم تسهيلات للسكان عن طريق تخفيف إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد19.

وقال نائب محافظ دهوك ماجد سيد صالح في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المحافظة وحضرته وكالة شفق نيوز، ان التنقل بين محافظة دهوك ومدن اقليم كوردستان سيشهد مرونة أكثر عبر نظام (الاون لاين) وملء استمارة الكترونية خاصة ويشمل المرضى والموظفين العاملين في مناطق خارج المحافظة وكذلك للسكان الراغبين لزيارة اربيل مع اجراء فحوصات وأخذ عينات عشوائية من المواطنين.