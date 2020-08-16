مسرور بارزاني بعد الاتصال الهاتفي مع الكاظمي : متفقان على الحقوق والواجبات الدستورية

أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاحد ، انه ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي متفقان على الحقوق والواجبات الدستورية لكل من أربيل وبغداد، مشيراً الى ان الحوار بين الجانبين سيستمر.

وكان بارزاني ، والكاظمي قد بحثا في اتصال هاتفي بينهما ، السبت ، الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد ، اكدا خلاله على ان يكون الدستور هو الأساس لحلها وان اي اتفاق ينبغي ان يراعي خصوصية اقليم كوردستان ومصلحة العراقيين كافة .

بارزاني قال في تغريدة على حسابه في تويتر “بعد اتصال هاتفي لي مع الكاظمي ، يسعدني ان اعلن ان بغداد وافقت على صرف 230 مليار دينار شهرياً كجصة إقليم كوردستان من الميزانية الاتحادية”.

مضيفاً ” نحن متفقان على الحقوق والواجبات الدستورية ” ، مشيراً الى ان “الحوار بين الجانبين سيستمر”.

وكان بيان رسمي من حكومة إقليم كوردستان قد نوّه الى ان كل من بارزاني والكاظمي ، اشارا خلال اتصالهما الهاتفي إلى المضي قُدماً في المفاوضات التي خاضها وفدا الطرفين وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية.

لافتاً الى انه على أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستناداً إلى الوضع المالي الراهن في العراق ، تقرر أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كوردستان في أقرب وقت ممكن.

كذلك أكد الجانبان على مواصلة المفاوضات بهدف حل كل المشاكل العالقة .