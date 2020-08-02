وفاة ثالث مصاب بـ «كورونا» في دهوك

أعلن المتحدث باسم صحة قضاء عقرة بمحافظة دهوك، اليوم الأحد، عن وفاة ثالث مصاب بفيروس «كورونا» في المحافظة.

وقال صباح زهير لـ (باسنيوز): «توفي ليلة أمس، مريض يبلغ من العمر 66 عاماً من أهالي حي حجي غني بقضاء عقرة».

وأوضح أن «هذا المصاب وصل ليلة أمس إلى مشفى عقرة، وأخذت منه نماذج للفصح، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا».

وأوضح زهير، أن «المصاب فقد حياته بعد ظهور نتائج الفحص وتأكد إصابته بكورونا»، مشيراً إلى أنها «حالة الوفاة الثالثة بسبب كورونا في دهوك، بعد أن توفي مصابان آخران بسبب الفيروس ليلة أمس، من أهالي عقرة».