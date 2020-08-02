قصف تركي يستهدف “العمال” على بعد أمتار من مجمع سكني في دهوك

قصفت طائرة تركية، سيارة يستقلها أعضاء في حزب العمال الكوردستاني وذلك على بعد أمتار من مجمع سكني في دهوك.

ووقع القصف التركي يوم أمس على بعد 200 متر من منازل السكان المحليين في مجمع باكير في بلدة زاويتة في إحدى ضواحي دهوك.

وقال مراسل كوردستان 24 إن القصف نفذته طائرة حربية تركية في السادسة والنصف بالتوقيت المحلي.

وبحسب أحد الشهود فقد أسفر القصف التركي عن سقوط إصابات في صفوف أعضاء حزب العمال. ولم ترد على الفور أي تقارير فورية عن طبيعة الإصابات.

ولم يصدر حزب العمال أي تعليق على القصف التركي المتكرر ضد أعضائه وعناصره ومسلحيه الذين يتخذون من المناطق السكنية في إقليم كوردستان مواقع لهم.

وسبق أن شكا كثير من السكان المحليين من تمركز مسلحي حزب العمال في المناطق السكنية، وقالوا إن ذلك قد يحول مناطقهم إلى مسرح لتصفية الحسابات بين حزب العمال وتركيا.