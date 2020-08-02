اعتقال عوائل داعشية تسللت عبر الحدود مع سوريا

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاحد، عن القاء القبض على عدد من عوائل الدواعش التي كانت في معسكراتها بسوريا والتي حاولت الدخول الى البلاد بصورة غير شرعية.

وقالت المديرية في بيان لها انه وبعد ورود معلومات استخبارية دقيقة عن وجود عوائل في الجانب السوري تنوي العبور والتسلل الى الاراضي العراقية عبر قرى ناحية ربيعة في الموصل، تمكنت قوة من لواء المشاة 71 الفرقة 15 (قيادة عمليات غرب نينوى ) ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من القاء القبض على عدد من عوائل الدواعش التي كانت في معسكراتها بسوريا.

واضافت، ان العوائل حاولت الدخول بطرق غير مشروعة تفاديا للمساءلة القانونية والتي يرتبط ارباب اسرها بعصابات داعش الارهابية وقاتلت ضد قواتنا الامنية ابان معارك التحرير وهربت الى الجانب السوري، وقد تم احالة الملقى القبض عليهم للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.

وفي سياق اخر، اكدت المديرية، خلال البيان، انه ووفق معلومات استخبارية دقيقة اشارت الى وجود مخبأ للعبوات والمتفجرات تمكنت قوة من الفوج الاول لواء المشاة 50 الفرقة الرابعة عشرة ومفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة من العثور على المخبأ في قرية عين ايوب مقابل جبل قرة جوغ بقضاء مخمور – الموصل وتضبط بداخله 100 مسطرة معدة للتفجير و4 عبوات ناسفة على شكل صفيحة معدنية وقاذفة RBG7، بالاضافة الى جهاز تفجير.