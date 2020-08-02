بسبب التزايد الكبير في الحالات ..

تخصيص مشفيين آخرين في أربيل لمصابي «كورونا»

بسبب التزايد الكبير في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، تم تخصيص مشفى غرب أربيل، وقسم الإنعاش في مشفى أربيل التعليمي، لمرضى «كورونا».

الدكتور بژار موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان أفاد بالصدد لـ (باسنيوز): «بعد التزايد الكبير في أعداد الإصابات بكورونا، تم تخصيص مشفى غرب أربيل للمصابين بالفيروس»، مشيراً إلى أن المشفى بسعة 160 سرير تقريباً.

وأضاف «كما تم تجهيز قسم الإنعاش بمشفى أربيل التعليمي لاستقبال المصابين بكورونا، لأن أوضاع المصابين حالياً تستلزم بقاءهم في المشافي».