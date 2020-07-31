زيارة مرتقبة واتفاق قريب بين بغداد واربيل

من المقرر ان يقوم الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان بزيارة العاصمة بغداد، بعد عطلة عيد الاضحى المبارك لاستكمال المباحثات السابقة بشأن القضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية.

واجرى الوفد المفاوض برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان سلسلة من المباحثات مع الحكومة السابقة والحكومة الحالية وتوصل الى عدة مقترحات وتوصيات مهمة حول الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية.

واوضح النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية في تصريح صحفي ان اقليم كوردستان ابدى استعداده للحوار مع الحكومة الاتحادية وهو ينتظر تحديد موعد لاستئناف الحوارات وهناك نية حقيقية بين حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان لحل الخلافات عقب اجراء الوفد المفاوض سلسلة حوارات، حول الملفات المالية والواردات النفطية.

واضاف: ان حكومة اقليم كورستان ناقشت جميع النقاط العالقة مع الحكومة الاتحادية منها ملفي النفط والمنافذ الحدودية، لكن الخلاف المتبقي هو حول المبلغ الذي يرسل من الحكومة الاتحادية الى اقليم كوردستان.

واوضح: اعتقد بانه هناك امل كبير بان تتوصل حكومة اقليم كوردستان الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية قريبا لان الحكومتين تحتاجان الى هذا الاتفاق وليس امامها سوى الحوار والاتفاق المشترك، مشيرا الى وجود وساطة وجهود خيرة لانهاء جميع المشاكل العالقة.