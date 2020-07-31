قنصلية الكويت في أربيل تمنح مساعدات لأكثر من 12 ألف أسرة سورية وعراقية نازحة

بادرت القنصلية الكويتية في أربيل، اليوم الجمعة (31 تموز 2020)، بمناسية حلول عيد الأضحى، بتنفيذ مشروع “الأمانة العامة للأوقاف” للقيام بأكبر حملة توزيع أضاحي في إقليم كوردستان منذ انطلاق حملتها الإنسانية، التي جاءت تحت شعار “الكويت بجانبكم” بتوجيه من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد.

وأوضح القنصل الكويتي في أربيل، عمر الكندري، في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، أن دولة الكويت دأبت على وضع بصمتها الإنسانية لتقديم العون للأشقاء في العراق من خلال القنصلية العامة لدولة الكويت في أربيل، وبالتعاون مع حكومة إقليم كوردستان والمؤسسات الإنسانية العاملة في الإقليم، وعلى رأسها مؤسسة بارزاني الخيرية.

وبحسب الكندري فأن حملة توزيع لحوم أضاحي العيد ستشمل قطاعات عديدة من المجتمع العراقي، بالإضافة إلى اللاجئين السوريين والنازحين العراقيين، كما سوف يمتدد توزيعها إلى مدينتي الموصل وكركوك.

وبشأن لحوم الأضاحي المخصصة لتوزيعها على اللاجئين والنازحين، ذكر الكندري، أن الكميات تقدر بأكثر من 18 طناً، توزع على أكثر من 12 ألف أسرة.

ويحتفل المسلمون حول العالم اليوم بحلول أول أيام عيد الأضحى وسط اجراءات مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.