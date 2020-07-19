يوليو 19, 2020

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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السليمانية..استخدام دواء جديد لمعالجة كورونا

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فى :أخبار عــامة
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السليمانية..استخدام دواء جديد لمعالجة كورونا

أعلن مدير مستشفى الشهيد هيمن لمعالجة المصابين بفايروس كورونا في محافظة السليمانية، اليوم الاحد، عن شفاء مصابة بفايروس كورونا بعد تلقيها علاج جديد.

وقال الدكتور داهات حويزي مدير مستشفى الشهيد هيمن خلال تصريح خاص لـPUKmedia: إن “امرأة تبلغ من العمر 45 عاما وتعاني من ارتفاع ضغط الدم اصيبت بفايروس كورونا وادخلت الى ردهة مستشفى الشهي هيمن.

واضاف: بعد اعطائها بلازما الدم لمرتين ومنحها العلاج اللازم لمعالجة فايروس كورونا الا ان صحتها كانت تتدهور يوما بعد يوم ونسبة الاوكسجين في جسمها تنخفض باستمرار.

واوضح: في النهاية قررنا استخدام دواء (IVIG) الذي يساهم في علاج بعض المرضى، وبعد تلقيها 5 جرعات من الدواء والحمد لله تحسنت حالتها الصحية واصبحت تتنفس بشكل طبيعي، وبعد تحسن صحتها بشكل كبير تم اخراجها من المستشفى.

ودواء (IVIG) هو دواء الغلوبولين المناعي يحتوي على مضادات بشرية تمنح الجسم مناعة خلال عدة أيام. ويتم استخدام الغلوبولينات المناعية لعلاج بعض الحالات التي يعجز الجسم فيها عن إنتاج كمية كافية من المضادات.

تساعد الغلوبولينات المناعية على التخفيف من حدة التلوث لدى المرضى الذين يعانون من خلل في جهاز المناعة.

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