إغلاق قسم في صحة نينوى ومصرف بالموصل بعد رصد إصابات بوباء كورونا

أفاد مصدران احدهما طبي من مدينة الموصل (مركز محافظة نينوى) ، اليوم الأحد ، بإغلاق قسم في دائرة صحة المحافظة، بعد اكتشاف إصابة موظف فيه بفيروس كورونا، وإغلاق مصرف بالموصل لوجود ثلاث إصابات بالفيروس.

وقال المصدر الطبي في دائرة صحة محافظة نينوى ، إن “موظفاً في قسم التفتيش بالدائرة ، اُصيب بوباء كورونا ” ، لافتاً الى ” صدور أمر بإغلاق القسم، لوجود أكثر من 30 ملامساً للمصاب”.

في الاطار ، أشار مصدر في البنك المركزي في منطقة النور شرق مدينة الموصل، الى ان “البنك أقدم على غلق أبوابه بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا من بين موظفيه “.

هذا وكانت دائرة صحة نينوى ،اعلنت أمس السبت ،عن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في مدينة الموصل .

وقال مدير الصحة الدكتور فلاح الطائي ، ان”صحة نينوى سجلت 30 إصابة بفايروس كورونا و18 حالة شفاء وحالتي وفاة حسب الموقف الوبائي لمحافظة نينوى “.

واضاف الطائي ان”بين المصابين 12 منتسب و3 اطفال تم حجرهم.”

مبينا ، ان ” الذين تماثلوا للشفاء غادروا مراكز الحجر بعد التاكد من نتائج فحوصاتهم التي اثبتت سلامتهم”.