تركيا ترسل إمدادات طبية إلى كوردستان لمجابهة كورونا

أعلنت وزارة الصحة بإقليم كوردستان الأحد عن وصول شحنة من الإمدادات الطبية المُقدمة من تركيا لدعم جهود الإقليم في مكافحة فيروس كورونا.

وسجل إقليم كوردستان لغاية الآن 10,595 إصابة من بينها أكثر من 400 حالة وفاة وذلك منذ أن ظهر المرض لأول مرة في الإقليم خلال الربيع.

وقال وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي في مؤتمر صحفي عقده مع القنصل التركي لدى أربيل هاكان كاراجاي “نحن بأمس الحاجة للمستلزمات الطبية لتوفير الوقاية للطواقم الطبية والصحية، خاصة وأن عدداً منها أصيب بالفيروس فيما فقد آخرون أرواحهم جراء ذلك”.

وأضاف الوزير أنه يأمل أن تساهم شركات الدواء في القطاع الخاص في دعم جهود حكومة إقليم كوردستان لتجاوز الظرف الحالي وتخطي أزمة الوباء.

إلى ذلك قال القنصل التركي لدى أربيل أن تركيا مدت العراق ولا سيما إقليم كوردستان بشحنات من المساعدات الطبية التي تدخل في مكافحة فيروس كورونا.

وأضاف أن أنقرة ستواصل تقديم المساعدات لكل من بغداد وأربيل حيث ترتبط معهما بـ”علاقات طيبة”.