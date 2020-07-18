غرفة عمليات أربيل: قرارت جديدة حول حظر التجوال بين المحافظات

أعلن نائب محافظ أربيل، هيمن قادر، اليوم السبت (18 تموز 2020)، عن اجتماعٍ لغرفة عمليات أربيل يعقد اليوم، لاتخاذ اجراءات جديدة، بشأن حظر التنقل بين المحافظات.

وقال قادر لشبكة رووداو الإعلامية، بشأن الإجراءات، “إنها كلما كانت أكثر تشديداً، كان أفضل وفي صالح المواطنين، والإجراءات المتخذة حالياً وقائية، ولن يكون هناك حظر تجوال شامل”.

وبحسب قادر، الإجراءات الجديدة التي من المقرر إعلانها اليوم، لن تختلف كثيراً عن الإجراءات المتبعة حالياً، ربما يكون هناك تأكيد على القائمقاميات، لتشديد المراقبة على الأسواق، والالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل المواطنين، ومحاسبة غير الملتزمين من أصحاب المحلات.

ولا يزال هناك قسم من الأماكن العامة، وصالات الرياضة وكمال الأجسام، مغلقاً، أما المقاهي والمطاعم فهي تعمل ضمن شروط، وبهذا الصدد قال قادر، “يُسمح للمقاهي باستقبال المواطنين، حتى 12:00 ليلاً، إلا أنه لم يسمح بعد بتلبية طلبات النرجيلة، لأنها مضرة بالصحة، وسيتم مناقشة وضع فتح قاعات الرياضة، وكمال الأجسام اليوم”.

واجتمعت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة فيروس كورونا، الإثنين الماضي الذي صادف 13 تموز 2020، برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وأصدرت 4 قرارات ومنها تخويل غرف العمليات في المحافظات إصدار قرارات منع التجوّل والتنقل بين المدن والمحافظات، مع استمرار غلق الأماكن العامة، والتنسيق مع الحكومة الاتحادية حول استئناف الرحلات الجوية، حيث جرى التباحث بشأن الوضع الراهن في ظل تفشي فيروس كورونا والخطوات اللازمة للحد من انتشاره، بالإضافة إلى تقييم الإجراءات والتدابير الوقائية والتعليمات الصحية.

وكانت اللجنة الوزارية العليا لمواجهة كورونا، أصدرت قرارات منها الاستمرار في إصدار الإجراءات الاحترازية والتعليمات الصحية اللازمة لمواجهة الفيروس، وإلزام ارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والوزارات والمؤسسات الحكومية، ومتابعة تطبيق القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء بهذا الصدد ومعاقبة المخالفين من قبل وزارتي الداخلية والصحة، إلى جانب تحدد غرف العمليات في المحافظات إصدار قرارات منع التجوّل والتنقل بين المدن والمحافظات، مع استمرار غلق الأماكن العامة.

بدوره، أعلن محافظ أربيل، فرست صوفي، في اليوم ذاته،البدء بتنفيذ إجراءات جديدة تخص آلية دخول المحافظة اعتباراً من هذا الأسبوع، لضمان عدم توقف الحركة التجارية والاقتصادية، ومنها تحميل المواطنين الراغبين بالمجيء إلى أربيل من بقية محافظات العراق تكلفة فحص كورونا.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي حضرته شبكة رووداو الإعلامية إنه سيتم تنصيب أجهزة الفحص الخاصة بفيروس كورونا في كل مداخل المحافظة، مضيفاً: “سيجري فحص المواطنين الراغبين بالدخول من بقية محافظات العراق بتكلفة لا تزيد عن 50 ألف دينار”.

وحول آلية دخول مواطني محافظات إقليم كوردستان، أشار إلى أن الأمر مختلف، ويمكن إجراء الفحص لهم والدخول إلى أربيل دون التنسيق بين إدارات المحافظات كما كان سارياً في السابق، حيث عزا المحافظ هذه الإجراءات إلى الحيلولة دون تقف الحركة الاقتصادية والتجارية، “لأن غلق الحدود مع المدن العراقية الأخرى يؤثر على اقتصاد المحافظة”.

ومن المقرر أن تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ اعتباراً من الأسبوع الحالي، بعد التشاور مع الجهات الصحية.

ومن جانبه وضح هيمن قادر آلية دخول القادمين من المحافظات العراقية، وإن عليهم إجراء فحص كورونا، عند مدخل المحافظة، مقابل دفع مبلغ رمزي هو 50 ألف دينار عراقي، ولتخفيف العبء عن المواطنين، تم تسهيل الإجراءات، حيث يتم إجراء فحص واحد فقط، في حال وجود عائلة من 4 أفراد ترغب في الدخول، أو يمكنهم جلب كتاب يفيد بإجرائهم لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ضمن المحافظة التي قدموا منها خلال 48 التي سبقت دخوله.

وفي إشارة إلى وضع القادمين من مدينة كركوك، أفاد قادر، بأنه، ليس بالإمكان استثناء القادمين من كركوك، فهم ليسوا فقط من سكان كركوك لأن العديد من المواطنين القادمين من محافظات عراقية أخرى يدخلون من خلال كركوك،وسيكون على البعض من القادمين، العودة إلى السليمانية لاستكمال بعض الإجراءات المطلوبة، أما إذا تبين من خلال هوياتهم الشخصية، قدومهم من محافظات عراقية أخرى عبر كركوك، فلن يتم السماح لهم بدخول أربيل، مضيفاً، بأن الفحص المخبري للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، كان مجانياً في كل حواجز”سيطرات” منافذ المدن، إلا أن التعديل الحالي يتضمن الدخول من خلال دفع المبلغ الرمزي المذكور، وهو 50 ألف د.ع.

وبشأن محافظات إقليم كوردستان، لفت قادر، إلى أنه ما يزال حظر التجوال بين المحافظات قائماً، باسثناء الحالات الخاصة التي يتم التنسيق حولها مع غرفة عمليات أربيل، وأن المبلغ المبرم دفعه لا يشمل التنقل بين محافظات الإقليم، فيما معناه بقاء القرار كما هو عليه، مشيراً، إلى إيقاف الدخول من خلال الرابط الخاص على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية، إنما بالتنسيق مع عمليات أربيل.

وعن مصير القادمين، في حال أثبت الفحص المختبري إصابتهم بفيروس كورونا، قال قادر، إنه سيتم التواصل معهم وإعطائهم الاستمارة الخاصة بهم وضمنها النتيجة المذكورة مع إعادتهم من حيث أتوا، ويتم تسليم نفس الإستمارة بالنتيجة، لمن كانت نتيجتهم سلبية، مع السماح لهم بدخول المحافظة، حيث يتطلب ظهور النتيجة مدة 4 ساعات، إن لم يطرأ أي تغيير من قبل الشركة الخاصة التي ستقوم بهذا الإجراء بالتعاون مع الصحة في إقليم كوردستان.

وبالإشارة إلى التبادل العسكري، قال نائب محافظ أربيل، هيمن قادر لرووداو، إنه، بالتنسيق مع وزارة الداخلية يتم التبادل العسكري شهرياً، بجمع كافة المشمولين ليتم فحصهم مختبرياً من ثم السماح لهم بالمرور، أو حجرهم منزلياً مدة 14 يوماً حسب نتيجة الفحص، والموظفين الذين يسكنون في محافظة ويعملون في محافظة أخرى، لا يتم السماح لهم بالمرور اليومي إنما الأسبوعي.

وكان محافظ أربيل فرست صوفي، أعرب، لرووداو عن أمله في إلغاء قرار حظر التجوال بين المحافظات، ليتمكن المواطنون من التنقل، إلّا أن القرار الأخير بيد وزارة الداخلية في إقليم كوردستان، والإلزام بدفع نفقة فحص كورونا يشمل فئة معينة من الناس.

ومن المنتظر صدور القرارات الجديدة خلال الساعات القادمة، من اليوم.