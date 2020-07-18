كركوك: مساعي من العرب الوافدين للاستيلاء على أراضي الكورد عبر القضاء

كشفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، عن مساعي جديدة من العرب الوافدين، للاستيلاء على أراضي الكورد في كركوك، أبرز المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، عبر توكيل محامين واللجوء إلى القضاء.

محمد أكرم، من أهالي قرية بيباني التابعة لناحية پردێ (ألتون كوبري) بمحافظة كركوك، قال لـ (باسنيوز): «قام العرب الوافدين بتوكيل محامين بهدف الاستيلاء على أراضي قرية بيباني، بحجة أن هذه الأراضي منحت لهم بموجب عقود إبان حكم النظام البعثي البائد، والآن يحاولون تجديد هذه العقود».

وأضاف «لذا نطالب كافة الجهات المعنية بالتحرك العاجل واتخاذ موقف حيال هذه القضية، ومنع العرب الوافدين من القدوم مجدداً إلى المنطقة والاستيلاء على أملاك وأراضي الكورد».

ووفق المعلومات الواردة لـ (باسنيوز)، فقد قام عدد من العرب الوافدين الذين تم جلبهم إلى المنطقة أيام النظام السابق، بتوكيل محامين بهدف الاستيلاء على أراضي المقاطعات 27 و28 في قرية بيباني عبر القضاء، كمرحلة أولى، ومن ثم التحول إلى احتلال المزيد من أراضي وقرى الكورد.