نيجيرفان بارزاني: لن ننسى مواقف فرنسا الداعمة لنا.. لودريان: لإقليم كوردستان دور كبير تجاه المهجرين

أعرب رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الجمعة (17 تموز 2020) عن تقديره لمواقف فرنسا الداعمة لإقليم كوردستان، فيما أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، بمواقف الإقليم في التعامل مع المهجرين والنازحين.

وعقد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، مؤتمراً صحفياً مع ضيفه وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، في محافظة أربيل.

وقال بارزاني في المؤتمر الصحفي، الذي حضرته شبكة رووداو الإعلامية، إن إقليم كوردستان لن ينسى دعم فرنسا، وإن لودريان كان دوماً صديقاً مساهماً لتطوير العلاقات بين فرنسا وإقليم كوردستان، واصفاً زيارة لودريان إلى إقليم كوردستان، بالمهمة.

وبشأن حقوق إقليم كوردستان في الدستور العراقي، أكد بارزاني أن فرنسا داعمة لهذه الحقوق، كما أن لفرنسا دوراً مهماً في الحرب ضد تنظيم داعش، مشيراً إلى أنه بامكان الشركات الفرنسية الاستثمار في إقليم كوردستان.

يذكر أن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، وصل مساء الخميس، (16 تموز 2020)، إلى أربيل، قادماً من العاصمة الاتحادية بغداد، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له في مطار أربيل، نائب رئيس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان، سفين دزيي.

بدوره، قال لودريان في المؤتمر الصحفي، إن بلاده أبدت السند والتعاطف لإقليم كوردستان في الأوقات الصعبة، وإنها ستقدم مساعدات ومستلزمات طبية لإقليم كوردستان في الايام المقبلة، ومنها مساعدات إلى مستشفى حلبجة.

وحول دور إقليم كوردستان في مساعدة اللاجئين والنازحين، أشاد لودريان بهذا الدور الكبير، لافتاً إلى أن فرنسا قدمت مشاريع للنازحين في إقليم كوردستان، كما أنها ستقدم مشروعاً للمياه في دهوك بمساعدة من ألمانيا.

ومن المقرر أن يعقد الوزير الفرنسي خلال زيارته إلى أربيل، لقاء مع رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني.

ووصل صباح أمس الخميس (16 تموز 2020) وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان إلى العراق، واجتمع مع نظيره العراقي فؤاد حسين، ورئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في أول زيارة رسمية للودريان عقب تولي الكاظمي مهام منصبه في شهر أيار الماضي.

وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إن بلاده لن تتهاون في محاربة تنظيم داعش، ولا تقبل التفريط في سيادة العراق.

وتعد فرنسا جزءاً من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، والذي يقدم الإسناد والتدريب للقوات العراقية لملاحقة تنظيم داعش.

وتنشر فرنسا نحو 200 عسكري، بينهم 160 يتولون تدريب الجيش العراقي، وفق بيان سابق لهيئة الأركان الفرنسية.