مسرور بارزاني يتلقى دعوة لزيارة فرنسا ويؤكد: نرفض أي شيء أقل من حقوقنا الدستورية

مسرور بارزاني يتلقى دعوة لزيارة فرنسا ويؤكد لبغداد: نرفض أي شيء أقل من حقوقنا الدستورية

– استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 17 تموز (يوليو) 2020، وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان والوفد المرافق له.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، جرى بحث آخر المستجدات في العراق والمنطقة عموماً، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات التاريخية بين إقليم كوردستان وفرنسا.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن زيارته تأتي لتجديد دعم بلاده لإقليم كوردستان ولا سيما في ظل الظروف العصيبة الحالية، وقال: “فرنسا مستعدة لدعم إقليم كوردستان بالخبراء الفرنسيين وخصوصاً في المجال الزراعي وكذلك لتخطي الأزمة الاقتصادية الراهنة”.

وخلال الاجتماع، قدّم وزير الخارجية الفرنسي دعوة لرئيس حكومة إقليم كوردستان لزيارة فرنسا في الوقت المناسب ولقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

هذا ووجه رئيس حكومة إقليم كوردستان شكره لفرنسا وثمن دورها التاريخي الذي تضطلع به في دعم شعب كوردستان، كما سلط رئيس الحكومة ونائبه الضوء على نتائج المباحثات مع الحكومة الاتحادية والمساعي الحثيثة لحل المشاكل العالقة بين الجانبين.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن المجتمع الدولي، ولا سيما فرنسا، بوسعهما لعب دور إيجابي في التقريب بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية للبت في المشاكل بموجب الدستور.

وقال رئيس الحكومة: “لم نطلب شيئاً يتعارض مع الدستور العراقي، ونرفض أي شيء أقل من حقوقنا الدستورية”.