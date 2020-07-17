بسبب كورونا .. مرور اربيل تصدر تعليمات جديدة لترويج المعاملات

قررت مديرية المرور في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة ان يكون ترويج المعاملات للمراجعين الكترونيا بسبب زيادة تفشي فيروس كورونا.

وقالت المديرية في بيان اليوم انها تسترعي انتباه السائقين والمواطنين كافة انه بسبب زيادة انتشار الفيروس، وبهدف تقليل التلامس بين المواطنين خلال زيارتهم اقسام مديرية المرور في اربيل فإنه تقرر ان تكون المراجعة بعد الحجز مباشرة عن طريق النظام الالكتروني.

واكد البيان انه لن يتم ترويج المعاملات في حال عدم الحصول على الحجز المسبق الكترونيا.

ونوه البيان الى ان الدوام الرسمي للمديريات التابعة لمرور اربيل يبدأ في الساعة التاسعة صباحا لغاية الواحدة ظهرا، مشددا على ضرورة اتباع التعليمات الصحية والتدابير الوقائية للمراجعين من خلال ارتداء الكمامات والقفازات.

وتابع البيان ان المراجعة تقتصر على سائق العجلة ولا ينبغي ان يكون معه اي مرافق اخر، داعيا الى ضرورة استكمال اوراق المعاملة قبل زيارة المديرية.

وخصصت المديرية الرابط الاتي للحجز الكترونيا لترويج المعاملات:

https://www.hawlertp.com/ahtp/?fbclid=IwAR0UyXug1WDrr4oSdgO4SEEH1X6uMDu_tenm9myMpU2doBY78pIjX2oKbNQ