الرئيس بارزاني ووزير الخارجية الفرنسي يبحثان الوضع في العراق وعلاقات اربيل باريس الثنائية

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان الذي يجري زيارة رسمية الى اقليم كوردستان .

وكتب الزعيم الكوردي رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في تغريدة على حسابه بتويتر ” سعدت باستقبال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان في مكتبي” ، مضيفاً ” بحثنا الوضع الحالي في العراق والعلاقات الثنائية بين اقليم كوردستان وفرنسا”.

وتابع الزعيم الكوردي ، بالقول ” كما تناولنا تعزيز هذه العلاقات وتقويتها”.

وكان لودريان قد وصل مساء امس الخميس ، الى العاصمة اربيل ، في زيارة رسمية الى اقليم كوردستان ، قادماً من العاصمة العراقية بغداد ،التي كان قد وصلها امس ، وعقد لقاءات مع نظيره العراقي ورئاسات الجمهورية والبرلمان والوزراء .

وأجتمع الوزير الفرنسي صباح اليوم ، بكل من رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ، ورئيس الوزراء مسرور بارزاني .